Jorge Almirón: Arturo Vidal está bien y va a jugar contra Cerro Porteño

Jorge Almirón, entrenador de Colo-Colo, ratificó que Arturo Vidal jugará este miércoles 3 de abril en el estreno de la fase grupal de la Copa Libertadores en el partido de los “albos” contra Cerro Porteño.

El adiestrador fue bien claro en señalar que “Arturo entrenó normal, y sí llegaría, hay un par de días más para darle más tiempo para que pueda llegar bien. Va jugar”.

Almirón agregó el porqué de la ausencia en el último tiempo de Vidal de la formación titular.

“Es normal, tuvo una molestia, no quise apresurarlo, pero ya está bien, por eso se hizo más prolongada la recuperación, pero está en perfectas condiciones para jugar el miércoles”.

Cómo llegan al debut

El estratego del Cacique se refirió a cómo ha visto a sus dirigidos en su desempeño deportivo y cómo llegan al debut con Cerro.

"El equipo va mejorando, va tomando forma, faltan cosas para lo que yo pretendo. Iniciamos de local con un equipo que juega bien, ha cambiado su técnico hace poco, llegamos bien, pero hay que demostrarlo en casa, donde esperamos hacernos fuerte. Nosotros estamos ilusionados, es lindo jugar este tipo de partidos”.

También señaló que en este tipo de encuentros copero se debe ser más solidario en el juego: "cuando no se tiene la pelota todos tienen que marcar, y correr, en la Copa Libertadores están los mejores, cada partido y detalle son importantes. Ahora jugamos de local y los mismos jugadores viven ese clima diferente”.

Expulsión de Falcón

Uno de los temas más debatidos del fin de semana fue la tarjeta roja de Maximiliano Falcón frente a Everton, por una reacción del jugador luego de una falta de Rodrigo Contreras. Almirón entregó su opinión al respecto comentando que "pudo evitarse la tarjeta, pero me parece un poco exagerada porque fue una falta contra él. Yo tengo que hablarlo con él, también fui jugador bastante fuerte, entiendo lo que te pasa cuando eres temperamental, y hay que medir eso para no perjudicarte a ti, ni al equipo, lo hablaré en privado y no lo ventilaré. Además que él ya lo sabe, uno lo sabe cuando comete esos errores, y uno se siente mal porque sabe que perjudica al equipo, pero lo hablaremos en privado”.

Debut de Castellani

Almirón también abordó el tema de Gonzalo Castellani, quien fue la última incorporación del club. "Gonzalo ya hizo fútbol y puede llegar el sábado posiblemente, para sumar minutos, no creo que vaya del arranque. Se está colocando a punto, tiene experiencia y sabe cómo jugar estos partidos, dónde correr, técnicamente es bueno y sabe aprovechar la parte del entendimiento que él tiene del juego".

Colo-Colo jugará este miércoles ante Cerro Porteño en el Estadio Monumental, encuentro válido por el grupo A y que se jugará a contar de las 21:00 horas (00:00 GMT).