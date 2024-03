Gonzalo Castellani fue presentado Colo Colo: Estoy para sumar en todos los sentidos

El volante argentino Gonzalo Castellani fue presentado este miércoles como refuerzo de Colo Colo ante la lesión que tendrá a César Fuentes un largo tiempo fuera de acción, y en conferencia de prensa el experimentado jugador apuntó que esta movida lo pilla en un buen momento a nivel personal.

"El día martes me llamo Daniel (Morón). Me puse muy nervioso porque no todos los días te llama un club como Colo-Colo, entonces no lo dudé y llegamos rápidamente a un acuerdo", comenzó diciendo sobre su llegada el exUnión La Calera.

Así mismo, continuó señalando que "está llegada me encuentra en un momento maduro de mi carrera y creo que estoy para sumar al grupo en todos los sentidos. Tengo mucha confianza que nos irá muy bien esta temporada".

"Estoy muy feliz. Me encontré con un grupo muy unido y enfocado en los objetivos que quieren conseguir. Es un gran paso en mi carrera", remarcó.

A su vez, el gerente deportivo del "Cacique" Daniel Morón destacó el fichaje del mediocampista "agradeciendo la voluntad de Gonzalo en venir al club".

Castellani, que tendrá su segunda experiencia en Chile tras el paso por los "Cementeros" entre 2020 a 2022, deberá ponerse a disposición de un Colo Colo que vuelve a la acción este sábado en el marco del Campeonato Nacional en su duelo ante Everton por la Fecha 6.