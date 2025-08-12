Polémica arbitral: clubes chilenos cuestionan visita de Roberto Tobar a Colo Colo

Un gran problema se ganó la Comisión de Árbitros de la ANFP, ya que tras la visita de su presidente Roberto Tobar a Colo Colo, clubes del fútbol chileno alzaron la mano para manifestar su descontento.

❓ ¿Por qué los clubes del fútbol chileno están molestos con Tobar y la Comisión de Árbitros?

Según información de Radio ADN, varios clubes del fútbol chileno ya han manifestado "aunque no públicamente" su molestia por esta sorpresiva aparición. El principal punto de fricción es que "la gira del líder de los árbitros no estaba entre los acuerdos alcanzados en Viña del Mar", en la reunión de presidentes de clubes.

U. Católica fue el primer club en reaccionar: desde San Carlos de Apoquindo "no se han dado por notificados" de la supuesta visita que Tobar anunció para este miércoles. Esta descoordinación evidencia que las visitas no fueron coordinadas previamente con todas las instituciones.

🤔 ¿Por qué Roberto Tobar visitó a Colo Colo?

Según el propio Tobar, la visita tenía como objetivo "explicar la metodología de trabajo del arbitraje nacional y aclarar cómo funciona el VAR". El jefe de los jueces aseguró que mostró "situaciones de análisis, no solo de Colo Colo, sino de todo el torneo" para que entendieran "cómo se decide y cómo trabaja el VAR".

"Tratamos de mejorar para que no vuelvan a ocurrir esos errores tan garrafales", reconoció Tobar, admitiendo implícitamente las fallas del arbitraje durante la temporada. La reunión habría sido acordada días antes en el seminario de Viña del Mar, según explicó el ex árbitro.

Todo esto llega tras la discusión por el penal que afectó a Colo Colo en el último minuto ante Everton el fin de semana pasado, generando grandes reclamos, entre ellos de Arturo Vidal, quien acusó "robo" y ahora arriesga un duro castigo.

🔗 ¿Dónde saber más de esta polémica?

