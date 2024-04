Prensa brasileña criticó al DT de Gremio tras derrota ante Huachipato

El triunfo de Huachipato en el Arena do Gremio por la Copa Libertadores, dejó coletazos en el equipo brasileño dirigido por Renato Portaluppi. La prensa criticó las decisiones del entrenador y aseguró que todo indica que el torneo continental no es prioridad para el DT gaúcho.

Los tricolores salieron nuevamente a la competencia internacional con equipo alternativo y ya suman dos derrotas en el Grupo C. Si bien el calendario de Gremio ha estado bastante lleno, las críticas recaen en Portaluppi porque en Bolivia no alineó a ningún titular apelando al desgaste que genera la altitud.

El equipo que enfrentó a Huachipato anoche fue un equipo mixto y el entrenador aseguró durante la conferencia que no tenía como repetir la oncena por el desgaste del partido con Juventude, duelo que terminó con el título del torneo Gaúcho para Gremio.

"Estamos con un desgaste total, esa es la verdad. Por el estrés y por la entrega que tuvimos en la final", comentó Portaluppi. "La final fue intensa, los jugadores prácticamente no durmieron del sábado para el domingo. Es normal, no nos dio tiempo para recuperar a los jugadores. Ellos son seres humanos y por eso tengo un grupo. Si pongo el mismo equipo del sábado, el rival me atropella", finalizó el entrenador tricolor.

La vuelta en Chile del partido entre Huachipato y Gremio será el próximo 8 de mayo a las 18:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Huachipato CAP Acero.