Cristiano Ronaldo se lanza en picada contra los resultados del Balón de Oro: "Fue injusto"

Las ceremonias de entrega de premios en el mundo del fútbol no se detienen y este viernes tocó el turno de los Globe Soccer Awards, evento que se lleva a cabo en los Emiratos Árabes y que también bajo su criterio reconoce a los mejores jugadores del año.

Justamente, el brasileño Vinicius Jr fue galardonado como el mejor futbolista masculino del año, mismo premio que recibió hace unos días en los The Best, y que de cierta manera le sirven como una especie de consuelo a su derrota en el Balón de Oro de este 2024, en el cual el ganador fue el español Rodri Hernández.

Los Globe Soccer Awards tuvieron entre sus invitados estelares al portugués Cristiano Ronaldo, quien precisamente cuestionó y se lanzó en picada contra el resultado del Balón de Oro de este año, dándole un espaldarazo gigante a Vini Jr.

🏆 Cristiano Ronaldo 🇵🇹 awarded the title of all-time top goal scorer, recognising his incredible achievements and contributions to the world of football ✨ pic.twitter.com/Bvl3dy6hZY