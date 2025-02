Plantel de Concepción confía en una resolución favorable del TAS

Deportes Concepción ha vivido semanas de bastante incertidumbre. Luego que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionara a Deportes Melipilla con la resta de tres puntos, los Lilas se quedaron con el título de la Segunda División y el ascenso a la Primera B.

Sin embargo, los Potros no se quedaron de brazos cruzados y acudieron al TAS, por lo que la situación legal entre ambos clubes se extenderá algunas semanas.

En medio de esa situación, la ANFP programó el estreno de Concepción en la Copa Chile, pese a que en un principio el ente rector del fútbol nacional sorteó el Grupo E con los melipillanos.

En Deportes Concepción esperan por el TAS

Brayan Valdivia, volante ofensivo de Deportes Concepción conversó con Al Aire Libre y aclaró que “nosotros no tenemos mucha información, nos enfocamos más que nada en entrenar. La incertidumbre ha estado desde que comenzó todo esto. En este caso los jugadores de Melipilla como nosotros no tenemos mucho que ver, pero la incertidumbre siempre va a estar. Por el momento somos nosotros los que estamos ocupando esa plaza y vamos a aprovecharla como corresponde”.

“Vamos a darlo todo, estamos entrenando para eso, así que esperemos estar a la altura. Pero sí esa incertidumbre siempre estará más que nada porque es un tema que no está en nuestras manos. No sabemos mayor información al respecto”, añadió.

Valdivia insitió que “son temas que nosotros los jugadores no manejamos mucho. En mi caso tampoco pregunto mucho porque me enfoco en entrenar, en tratar de hacer bien mi trabajo a diario en los entrenamientos y en cuanto a lo físico. Más allá de lo que sale en las noticias no manejamos más información. Solo sé que acudieron al TAS, pero es un tema del que se encargarán los jueces y solo espero que sea lo más justo para todos nosotros”.

Enfocados en su estreno en la Copa Chile

Por otro lado, el futbolista Lila se refirió a la ratificación de la ANFP, que programó su estreno en la Copa Chile. "Habían sido unas semanas de bastante incertidumbre. Estábamos a la espera de lo que podían ser las fechas y ahí, a través de las redes sociales y de la gente del club, nos enteramos que ya se había programado. Así que contentos, independientemente de la fecha que era, seguíamos entrenando para competir. Ahora esperamos estar a la altura", indicó.

Mientras que sobre lo que los espera en la Primera B, Valdivia señaló que "pretendemos ir paso a paso, partido a partido. Uno compite siempre para obtener los mejores resultados, pero hay que ir de a poco, viendo cómo vamos funcionando y cómo se van dando las cosas. La idea es sacar la mayor cantidad de puntos posible".

¿Cuándo y dónde debuta Deportes Concepción en la Copa Chile?

Deportes Concepción se estrenará en la Copa Chile el próximo martes 25 de febrero a las 19:00 horas ante Unión Española en el estadio Ester Roa Rebolledo.