Elías Figueroa: A Messi le falta un poquito todavía para alcanzar a Pelé y Maradona

El destacado ex futbolista nacional Elías Figueroa aseguró que a Lionel Messi aún le resta para igualar las leyendas de Pelé y Diego Armando Maradona, fallecidos ambos en los últimos años.

Don Elías dijo en La Tercera: "Creo que le falta un poquito todavía (para alcanzar a Pelé y Maradona). Es extraordinario, no podemos negar lo que es, aunque no me gusta hacer esas comparaciones".

"Maradona era extraordinario. Quizás una de las diferencias de Pelé era el salto y el cabezazo. Pelé cabeceaba muchísimo mejor que Diego, era muy completo en ese aspecto y una gran persona. Ojo, estuve con él y fue muy respetuoso conmigo y eso me llamó mucho la atención. Todo el mundo tenía una idea de Maradona, pero no. Un tipo respetuoso y un gran jugador", añadió.

Sobre el fallecimiento de Pelé expresó que fue: "Terrible. Pelé no solo fue un gran jugador, sino que una gran persona y un gran amigo. Recuerda que un día llamé a Pelé para que viniera a Chile y me dijo "para ti, Elías, sí". No me pidió dinero. Pelé cobraba mucho dinero por salir. Fuimos a la Isla de Pascua a inaugurar el estadio".