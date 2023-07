Esteban Paredes contó impactante historia: Mi padre se quiso matar conmigo en el metro

El ídolo de Colo Colo y actual futbolista de San Antonio Unido Esteban Paredes reveló inéditos detalles de su vida familiar, principalmente de su padre, que sufrió mucho por su separación.

En el programa "De Tú a Tú" de Canal 13, Paredes expresó: "Se quiso matar, él me contó. Se quiso matar conmigo en el Metro. Pensó lo más fácil. Que a lo mejor irse de esta vida era lo más fácil para él".

Además, comentó su experiencia por la disolución del matrimonio de sus padres: "Fue algo fuerte para mí. Mi madre se va con mi hermana y de los siete u ocho años que pasaron, nunca la vi".

Finalmente, comentó problemas emocionales personales: "En Colo Colo se me juntó todo, porque íbamos a descender, tuve una lesión, me infiltraron, y ahí me dio una taquicardia. Después de que nos salvamos me vino una angustia enorme por todo el peso de ser capitán, me empezaron a dar crisis de pánico y me traté con el psicólogo de Coquimbo Unido. Hoy en día las controlo, pero todavía las tengo de repente, al estar solo pienso cosas y me falta un poco el aire, pero después se me pasa".