Esteban Paredes: Quería entrar al clásico ante una U que vino a buscar el empate

El exdelantero de Colo Colo Esteban Paredes vive días de expectación de cara a la despedida que se vivirá el próximo 25 de marzo en el Estadio Monumental en medio de momentos en que extraña la actividad profesional.

Así lo dejó ver en entrevista con Las Últimas Noticias, donde contó que le hubiese gustado entrar al Superclásico disputado el pasado domingo en el recinto de Macul.

"Quise ir a entrenar para que no me saliera panza. Siempre me vi ancho porque soy de musculatura gruesa, aún tengo músculos porque hago piernas. Ahora vivo sin exigencias de levantarme temprano para ir a entrenamientos, pero a veces se echa de menos", explicó de entrada Paredes, figura en los últimos años en este tipo de partidos.

"El otro día quería entrar al clásico porque sentía que se podía ganar el partido, ya que la U vino a buscar el empate con un contragolpe o una pelota detenida", añadió en relación a la disposición que mostró el elenco azul.

Paredes, además, comentó el lanzamiento de "El elegido", libro que a través de entrevistas y fotografías repasan su carrera.

En ese sentido, el goleador histórico del fútbol chileno mostró preferencia por sus tres más significativas anotaciones.

"El gol a Católica del campeonato 2009, que es muy lindo. Mi tío y mi abuelo que eran colocolinos, era los más felices viéndome jugar y se fueron justo ese año. El del clásico de 2018 en el Nacional donde terminó con bailecito. Y la foto de octubre de 2019 del récord 216, cuando estoy abrazado con mis hijos, solo faltó la Jenny en la foto, que fue muy importante en todo esto. En el libro sale hablando Pablo Mouche que da el pase-gol. Hay libros de puras fotografías, pero aquí hay historias", contó.