Esteban Paredes: Se vienen sorpresas, puede que Jorge Valdivia venga a jugar a Coquimbo

El experimentado delantero de Coquimbo Unido Esteban Paredes entregó una "bomba" y aseguró que Jorge Valdivia puede fichar en el elenco "pirata" de cara a la segunda rueda del Campeonato Ascenso.

Paredes dijo en Directv que "se vienen sorpresas, puede que venga a jugar acá Jorge Valdivia", luego de que el "Mago" saliera de Unión La Calera en junio pasado.

Además, el "Tanque" habló de sus expectativas en Coquimbo y la posibilidad de seguir alargando su carrera: "Quiero ver de acá a fin de año cómo me siento. Sé que vamos a subir a primera con Coquimbo Unido y, de ser así, me gustaría jugar al menos seis meses más y luego preparar mi retiro".

Junto con esto, analizó el presente de su ex equipo Colo Colo: "Me alegra mucho el momento, me alegro por los chicos. Hoy, el equipo está jugando a lo que quiere Gustavo Quinteros, está volando. Me pone contento que los jugadores jóvenes puedan estar jugando".

También se refirió al momento de Iván Morales: "Desde los 16 años le dije que debía cambiar. Hoy le está dando mucha validez a los consejos que le han dado en el camino. Cambió la alimentación, está entrenando más y está demostrando su nivel. Me alegro mucho".

En la misma línea, lo postuló a la selección chilena: "Está pasando por un muy buen pasar. La selección chilena necesita gol y él anda muy bien. Me gusta Ben Brereton, es un jugador que necesitamos tenerlo de mitad hacia arriba. Eduardo Vargas es un goleador innato".

Coquimbo jugará este lunes ante Deportes Iquique a las 19:00 horas (23:00 GMT) en el "Francisco Sánchez Rumoroso".