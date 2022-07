Esteban Paredes trabaja en su partido de despedida: Hablé con Arturo Vidal, él va a venir

El goleador histórico del fútbol chileno (219 tantos), Esteban Paredes, aseguró que está trabajando en su partido de despedida del fútbol y confirmó a la leyenda de la "Generación Dorada" Arturo Vidal.

En un live con la casa de apuestas Juega En Línea, Paredes expresó: "Hace dos meses y medio que no entrenaba y hoy en día me puse a entrenar. Me estoy preparando para mi despedida, así que espero que toda la gente colocolina y la gente que le gusta el fútbol pueda estar en ese partido final. Estamos ya trabajando en eso, con los auspiciadores y en algún canal para poder transmitir ese partido".

"Algunos compañeros que tuve durante mi carrera van a venir a la despedida, van a jugar en el partido. Ya hablé con Arturo Vidal, él va a venir, así que le agradezco una enormidad y le mando un abrazo, que le vaya bien en Brasil", añadió el ex seleccionado nacional.

"Quiero invitar a todo el plantel de Colo Colo obviamente, el de este año", añadiendo que pretende incluir a Claudio Bravo y Jorge Valdivia en el compromiso final de su carrera como futbolista: "A ellos los quiero invitar obviamente".

Finalmente, fue consultado si considerará a quien fue uno de sus grandes rivales, Johnny Herrera: "Si el público quiere que lo invite, yo lo puedo invitar. Pero no sé si Johnny quiera".