Esteban Paredes tras anotar en el Superclásico con 40 años: "Es difícil la recuperación"

El delantero de Colo Colo Esteban Paredes reveló cómo se repuso a sus 40 años tras el Superclásico del domingo, donde igualaron 1-1 ante Universidad de Chile con un gol suyo.

En conversación con Las Ultimas Noticias, el "Tanque" contó que "tengo aquí la tina y me meto unos 10 minutitos con hielo. Después comer bien y descansar, y mañana (lunes) volver a entrenar, hacer un regenerativo y ya el martes hacer más movilidad, algo más cortito y más rápido, para llegar bien el miércoles al partido".

"Es difícil la recuperación, porque no te recuperas ni en un día ni en dos. Recién al tercer día estoy recuperado y con ganas de entrenar. Antes, cuando tenía 20 o 25 años, jugaba un partido y al otro día podía entrenar de la misma forma. Ahora tengo que cuidar la alimentación, que es fundamental, mucha agua", agregó.

"Yo he sido un tipo que a lo largo de mi carrera siempre me ha gustado entrenar y trato de perderme los menos entrenamientos posibles, porque eso me ha llevado a los 40 años aguantar 70 minutos en cancha", apuntó.

Colo Colo enfrentará a O'Higgins este miércoles a las 16:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Monumental por la décima fecha del Campeonato Nacional.