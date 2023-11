¡Celebró Suazo! El gol anulado a Liverpool en el final ante Toulouse

El chileno Gabriel Suazo pudo celebrar en el final del partido entre Toulouse y Liverpool, con el gol anulado a Jarell Quansah y que significaba el empate para los ingleses en la Europa League.

Con el marcador 3-2 a favor de los franceses, los "Reds" estaban volcados en ataque y gritaron con euforia el empate parcial tras la anotación de Quansah en el tiempo agregado (90+7').

Sin embargo, desde la cabina del VAR avisaron por una posible mano, que el árbitro búlgaro Georgi Kabakov ratificó tras revisar la jugada.

Revisa el gol anulado que evitó el empate de Liverpool:

The handball that cost Liverpool a point and Jarell Quansah his first ever goal.



There appeared to be a LOT of confusion on the face of the referee but surely that is the correct call?#beINUEL #LIV pic.twitter.com/ViC1H8aEhU