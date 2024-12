Campeón Olímpico con Brasil es el nuevo DT de Everton

Everton de Viña del Mar le puso el acelerador a la conformación de su plantel y este viernes presentó al entrenador que los comandará por la temporada 2025.

Se trata de Gustavo Leal, brasileño de 38 años que inició su carrera en las series menores de diferentes clubes de su país para después pasar am las fuerzas básicas de Fluminense.

¡𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗜𝗗𝗢 𝗔𝗟 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗜𝗡𝗖𝗜𝗔, 𝗚𝗨𝗦𝗧𝗔𝗩𝗢 𝗟𝗘𝗔𝗟! 👊🏻💥



El estratega brasileño Gustavo Leal es el nuevo Director Técnico del Oro y Cielo para la temporada 2025.



La carrera del nuevo DT de Everton

Entre 2019 y 2018 dirigía la Sub 20 de Fluminense y el entrenador André Jardine lo invitó a ser parte de su staff como ayudante técnico. Junto a él, Leal estuvo en la Sub 20 de Brasil, la Sub 23 de la Verdeamarela que ganó la medalla de oro en Tokio 2020, y Atlético San Luis en la Liga Mexicana.

A mediados del 2023, Jardine dejó de adiestrar a San Luis para partir al América, y el entrenador carioca tomó las riendas del equipo hasta el 30 de abril de este año.

Su staff técnico en Everton

Leal llega acompañado de su asistente técnico, Thiago Macedo, el preparador físico Jefferson Guedes e Higor dos Santos, que es el analista técnico.

El brasileño señaló sentirse feliz con su nuevo desafío: "Estoy muy contento e ilusionado. Fui muy bien recibido desde el primer momento en que llegué aquí. Estoy con sentimientos y pretensiones muy positivas de que podemos hacer un gran año".