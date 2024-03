La revelación de Sergio "Superman" Vargas: Me llamaron para ir a Colo Colo

El exarquero de Universidad de Chile Sergio Vargas reveló que tuvo un contacto para llegar a Colo Colo en la década de los 90, cuando ya era jugador azul, y explicó los motivos para rechazar la oferta.

Durante el programa online Fútbol y Parrilla, conducido por los exfutbolistas Ian Mac Niven y Fernando Vergara, comentaron sobre la gestión de Jorge Verga al mando del club albo y sus movidas en el fútbol, momento en el que Vargas comentó el sorpresivo interés desde el Monumental.

"En 1995 tuve un problema con (Jorge) 'Lulo' Socías, un intercambio de opiniones entre técnico y jugador. Salió a la luz pública y decían: 'Vargas puede salir de la U'", dijo "Superman".

"Me suena el teléfono fijo de la casa ―no sé cómo lo averigüaron― y recibo una llamada ofreciéndome ir a Colo Colo", contó el portero e histórico del "Bulla".

"Dijeron 'vas a ser el mejor pagado' y todo, pero no. No podía irme, porque me putearían los de Colo Colo porque no me querrían y los de la U porque me iría para allá. Ninguna posibilidad", agregó Vargas sobre la anécdota.

Rodrigo Barrera, otro de los invitados al espacio, contó que también fue contactado por el entonces presidente del "Cacique": "Estaba libre, era Colo Colo o la U. Pero como conocía más gente de la U por la selección chilena, me fui la U, me sentía más cómodo".