Mundialista dio su visión sobre qué le afectó a Chile en la Copa América

Chile todavía está masticando su temprana eliminación de la Copa América 2024 sin anotar nongún gol, luego de empates 0-0 contra Perú y Canadá, y la derrota por 1-0 frente a Argentina.

Sobre este tema, un mundialista con La Roja analizó qué le faltó al Equipo de Todos para tener mejor suerte en este certamen, del que no quedaba eliminado en primera ronda hace 20 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Pablo Contreras entregó su visión de la participación de Chile en Copa América

En diálogo con nuestro sitio Al Aire Libre, Pablo Contreras aseguró que quedar fuera así fue: "Algo atípico, naturalmente, por lo que estábamos habituados en la selección. Después de cuánto tiempo que no nos íbamos sin hacer hace un gol, más de 100 años, lo que habla claramente de las carencias que obtuvo esta selección, lamentablemente".

Además, sostuvo que la eliminación "pasó principalmente por la inexperiencia de algunos jugadores que la van a ir agarrando en la medida que vayan pasando los partidos".

"Dejó buenas sensaciones a mi juicio, sacando el partido de Perú, que fue creo un partido relativamente de falta de experiencia y después bueno, me habían llamado de Argentina, de otros lugares con respecto al arbitraje, con respecto a Canadá y Argentina, ya les lo dejo bien en claro Alexis Sánchez que no era un factor relevante pero de cierta manera sí fue algo que nos llamó la atención a todos el tema del VAR, las faltas, el penal que se podía haber tirado, la falta contra Canadá, contra Echeverría pero nada, yo por lo menos más allá de la eliminación, quedé con buenas sensaciones del partido", añadió.

En esa línea, pidió paciencia: "Son jugadores nuevos, de los cuales naturalmente uno espera un buen acoplamiento como equipo para lo que viene ahora que son las Clasificatorias. Creo que el grupo técnico también hizo su mea culpa y hay equipo como para poder ilusionarnos nuevamente y que la selección chicana pueda estar en el nivel que nosotros deseamos como fanáticos".

"La presión existe, son torneos cortos, torneos de un mes, como en las participatorias que a lo mejor te da cierta ventaja de poder improvisar. Poder improvisar en esta ocasión claramente la cohesión de grupo no se vio hubo ciertas dificultades había otros jugadores experimentados como es el caso de Claudio (Bravo), Mauricio (Isla), Edu (Vargas) y Alexis (Sánchez) en el cuadro no pudieron ni los jugadores nuevos entenderse de la mejor manera para poder dejar a la selección nuevamente en un octavo de final, al menos de las 11 grupos que después de 20 años que no aconteciera esto. Pero nada, yo sigo teniendo la confianza y el deseo de que esta selección, al cuerpo técnico y los jugadores les vaya bien", agregó.

"Hay que ver en qué se falló y qué se mea culpa en qué se falló. Y son jugadores que están recién empezando en un nuevo proceso de selección. Es un torneo muy corto, en donde no hay margen de error. Alexis lo manifestó, que los errores, principalmente la falta de gol, les costó y en este tipo de competencia cuesta mucho. Pero tengo plena confianza hacia el cuerpo técnico", insistió.

Finalmente, habló de cómo vio a la defensa: "Bien, bien, de manera grata. Lichnowsky hizo tres buenos partidos, creo que Pablo es el central de aquí a futuro", añadiendo sobre Paulo Díaz que: "Desconozco el por qué no haya jugado, pero sin desmerecer lo que hace Maripán, que gana en el juego aéreo, pero (Díaz) es un jugador tan consolidado, Paulo en este caso, que naturalmente y sin ir más lejos ya está sonando en equipos europeos es un jugador de buen pie, es un jugador que siempre se ha caracterizado por poder entregar todo lo mejor por su selección".

¿Cuándo vuelve a jugar Chile de forma oficial?

El próximo partido de Chile será el 5 de septiembre contra Argentina de visita por las Clasificatorias, mientras que después deberá recibir a Bolivia.

Todos los detalles de estos duelos estarán en AlAireLibre.cl.