Toni Kroos concretó su retiro del fútbol tras la eliminación de Alemania en la Eurocopa

Toni Kroos materializó el punto final a su carrera como futbolista con la eliminación de Alemania en la Eurocopa 2024 con derrota por 1-0 ante España en cuartos de final.

Kroos ya había anunciado su adiós del fútbol, pero tenía la ilusión de extender su carrera hasta la final del certamen, en el que los germanos oficiaron como locales.

Tras la caída ante los españoles, Kroos se mostró muy frustrado mientras recibía el cariño de sus excompañeros de Real Madrid que juegan por España.

Nacho, Carvajal, and Joselu with Toni Kroos after Spain beat Germany in #Euro2024 quarter-finals.



This was Toni Kroos's last game as a professional footballer. Thank you for everything @ToniKroos 🤍 pic.twitter.com/LZnUWjrWs3