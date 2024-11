Luis Jiménez contó su experiencia con el hombre del maletín: “El partido está arreglado, no entres más al área”

Luis Jiménez, exfutbolista chileno, destapa un oscuro secreto de su carrera como profesional, el ex Palestino señaló que varios partidos fueron arreglados y él ni siquiera se dio cuenta. El "Mago" compartió sus experiencias en definición de campeonatos.

Jiménez sorprendió a todos al reconocer que durante su paso por Italia jugó partidos arreglados sin saberlo. En una reciente entrevista, el "Mago" contó que, cuando llegó a Italia en los 2000, era muy joven e inexperto, y a menudo no se enteraba de que algunos encuentros ya estaban condicionados por el siempre recurrente "hombre del maletín".

En el podcast de Youtube 'Vamo a Calmarno', el ex jugador de Palestino relató una anécdota particular: "Yo jugué partidos arreglados y no cachaba nada, era pendejo, quería comerme la cancha. Eran mis primeros partidos en Italia" comenzó diciendo. Luego contó una sabrosa anecdota.

"Mago querido": La ovación para Luis Jiménez tras su último partido #CooperativaContigo https://t.co/RhuPAbwK8t pic.twitter.com/U21kd2iCgv — Al Aire Libre (@alairelibrecl) May 22, 2022

La gran anécdota de Luis Jiménez con el "hombre del maletín"

El 'Mago' en ese entonces jugaba en el Ternana, en la Serie B italiana. En un duelo crucial, un penal a su favor desató una gran confusión entre sus compañeros. "Estábamos primeros, jugábamos contra el Atalanta... Me hacen un penal y veo que me empiezan a putear todos. Mi compañero hace el gol y, en vez de celebrar, se agarra la cabeza. Yo no entendía nada. Luego el doctor me explica: 'El partido está arreglado, no entres más al área'".

"Hay mucha gente que está castigada (por arreglo de partidos). Dirigentes que no pueden trabajar más en el fútbol, futbolistas que no pueden jugar más, porque eran demasiados los chanchullos que hacían. De hecho, Juventus, Fiorentina y varios equipos grandes fueron sancionados por arreglos de partidos", comentó Luis Jiménez.

En su paso por Italia (2002-2011), jugó en clubes como Ternana, Lazio, Fiorentina, Inter de Milán y Parma.