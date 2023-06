Tenso cruce: Alfio Basile echó a una periodista del camarín en la despedida de Riquelme

En la previa de la despedida oficial de Juan Román Riquelme, en La Bombonera, un momento protagonizado por Alfio Basile se robó las miradas, con un incómodo momento en camarines.

La periodista Sofi Rodríguez, en la transmisión en vivo de TV Pública, ingresó al vestuario de Argentina (que enfrentaría a un combinado de Boca Juniors) indicando que se aseguró de preguntar si nadie se estaba cambiando aún, para no incomodar a alguno de los presentes.

Juan Pablo Sorín se estaba colocando parte del uniforme para el partido homenaje, instante en el que "Coco" Basile saltó de su butaca para indicar a la comunicadora que debía retirarse.

"No podés estar acá. Fijate. No mirés que te vas asustar. No podés estar en un vestuario de hombres", dijo notablemente enojado. De todas formas, Rodríguez continuó con su reporteo al ver que nadie se encontraba en una posición comprometedora en cuanto a su vestimenta.

Mira el tenso cruce de Basile ante las cámaras: