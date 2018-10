La FIFA sumó nuevo título de Francia al trofeo de la Copa del Mundo

La FIFA publicó este martes un video en el que se muestra que el trofeo de la Copa del Mundo ya tiene incluido el que ganó Francia en la disputada en Rusia 2018.

A través de un registro audiovisual el organismo le consultó al equipo galo si le gusta "la última adición al trofeo".

Revisa el video:

Like the latest addition to the #WorldCup trophy, @FrenchTeam?



You can check it out now at the @FIFAMuseum! pic.twitter.com/PseTQxQV02