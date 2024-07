Dario Osorio vuelve a Dinamarca a cumplir su sueño de Champions

Después de su participación en Copa América y unas breves vacaciones familiares, la Joya de Hijuelas, Dario Osorio, volvió a los entrenamientos del Midtjylland, vigente campeón de la liga de Dinamarca.

Osorio llega dos semanas tarde a la pretemporada del equipo, que ya tuvo un campamento en Austria donde jugaron dos partidos, obteniendo una victoria de 4 a 2 sobre el Schalke 05 y una derrota 3 a 1 frente al Sturm Graz

Si bien es complejo que Midtjylland pueda ganar la UEFA Champions League, el primer gran objetivo del club es jugar la fase de grupos.

Dario Osorio cumplirá su sueño y debutará en la Champions el próximo martes 23 de julio contra quien gane la llave entre FC Ballkani de Kosovo y UE Santa Coloma de Andorra.

Después de una primera temporada muy buena, Dario Osorio está obligado a dar el salto y consolidarse como el jugador más valioso de la liga danesa

En sus primeros 12 meses el chileno jugó 24 partidos, anotó 8 goles y dio una asistencia. Además una de sus conquistas fue elegida como el mejor gol de la temporada.

Es por ello que se espera más de Osorio para este año y el primer objetivo es llegar a la fase de grupos de la Champions League.

Dario Osorio is one of the finest talents that Chile has produced in the last few years. A very technical RW with excellent ball striking. Now shining at FC Midtjylland. Excellent goal today. 🇨🇱 pic.twitter.com/NhqMr6MDXl