La historia detrás del dibujo que hizo un John Lennon de 11 años del chileno Jorge Robledo

El escritor chileno Néstor Flores, quien trabaja hace un tiempo en un libro sobre la vida del ex futbolista chileno Ted Robledo descubrió hace algunos años que en la carátula del disco "Walls and Bridges" de John Lennon aparecía su hermano, el ex goleador de Newcastle Jorge Robledo.

En Al Aire Libre en Cooperativa conversamos con Flores quien nos contó cómo llegó a reparar en un detalle en el que nadie se había detenido, pese a que el disco fue publicado en 1974, 22 años después del gol de Robledo que le dio a Newcastle el título de la FA Cup ante un Wembley repleto, el 3 de mayo de 1952.

"Quería saber, en el momento del gol, en qué lugar había llegado Ted a abrazar a su hermano, porque los dos hermanos jugaron la final de 1952", contó el escritor radicado en Valparaíso sobre el motivo por el que llegó a la imagen.

"Lo cierto es que yo tomé un video que circulaba en Youtube de ese partido de unos cinco minutos, pero no me parecía muy claro cuándo llegaba a abrazarlo, por eso pedí a un par de diarios de Inglaterra que si me podían mandar fotos de esa final y cuando me llegan vi unas que me dieron vuelta en la cabeza y me dije que esa foto la había visto en otra parte", agregó.

Casi rendido, Flores contó que "esa noche me quedé dormido y desperté como a las 2 de la mañana con la claridad de que esa foto que me enviaron era la carátula de Walls and Bridges".

También fanático de la insigne banda británica The Beatles, Flores cree que Lennon no era particularmente un admirador del atacante chileno y que la razón del dibujo es mucho más cotidiana.

"Yo creo que lo que dibujó Lennon realmente no fue tanto por el gol de Jorge Robledo, sino que por otro motivo. Lennon cuando niño vivió en el número 9 de la calle Newcastle en Liverpool y coincide que el jugador que está de espalda es el 9, entonces Lennon lo que hace es dibujar una camiseta que coincide con el lugar en el que vivía cuando era niño", expuso.

"Todos sabemos que aunque a The Beatles les gustaban algunos equipos no eran futbolizados. Es más, en videos que salen tratando de pegarle a la pelota, eran súper malos", concluyó Néstor Flores.