Cris Martínez postuló a Gustavo Alvarez a la Roja: "Tiene capacidad para eso"

El jugador de Huachipato Cris Martínez destacó el trabajo que ha realizado el técnico Gustavo Alvarez, a quien postuló a la selección chilena por su dedicada labor mostrada en el cuadro siderúrgico, que alzó el título en el Campeonato Nacional 2023.

Alvarez suena como una opción en Universidad de Chile y al respecto, el ariete paraguayo sostuvo en Al Aire Libre que "cada uno toma la mejor decisión, Gustavo es un técnico muy bueno. Al fútbol chileno le haría muy bien tener un técnico como Gustavo, es un técnico que saca lo mejor de ti, trabaja todos los días para el equipo, estudia a todos los rivales, si tiene que cambiar su filosofía, lo hace, se adapta a todos los rivales, estudia y nos enseña cómo podemos hacer daño".

"Es un tipo que trata bien a los jugadores, nunca lo vas a ver gritándoles. Cuando no lo estás haciendo bien, te muestra videos con los hechos, de dónde estás fallando y si te va a sacar, te muestra por qué te saca. Eso genera un buen clima entre nosotros porque cuando no lo estás haciendo bien, te muestra con hechos", puntualizó.

Aportó que "me quito el sombrero por él y estoy seguro que este no será su techo. Ojalá algún día sea tan valorado acá para que pueda dirigir la selección, porque tiene capacidad para eso por como estudia a los equipos, por como se entrega al fútbol día a día y creo que sería excelente para Chile".

También fue consultado sobre si le gustaría ser citado a la Roja y recordó que "como han dicho muchas veces, llegué acá cuando tenía 17 años y ya llevo casi 13 años en el país, me han mostrado mucho cariño desde el primer día, dije que nunca más me iba a ir de este país, me gustó bastante, me dio una familia y obviamente que no le cerraría las puertas, pero tengo otras prioridades de seguir creciendo y si se da, lo haría con el corazón".

"No me cierro a ninguno de los dos -Chile ni Paraguay, su país natal-. Cuando estaba Berizzo en Paraguay había tenido contacto con él, estuve en cinco prenóminas, pero no se dio. Obviamente que uno siempre quiere estar en alguna selección, pero mi prioridad ahora es Huachipato y si sigo estando acá, voy a tratar siempre de dar lo mejor. Ahora estamos pensando en el 2024 y si sigo acá, ojalá se mantenga la columna y podamos seguir peleando por el campeonato. Esto tiene que ser un hábito para nosotros", cerró.