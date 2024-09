A Marcelo Bielsa le dan con todo en Uruguay tras el mal desempeño de La Celeste en Clasificatorias

La prensa uruguaya arremete contra Marcelo Bielsa tras una floja doble fecha en las Clasificatorias al Mundial 2026, donde solo sumó dos puntos. La crítica se centra en la conformación del plantel y las decisiones tácticas del técnico.

Las bajas por sanciones y lesiones complicaron el panorama para Bielsa. Darwin Núñez (castigado por 5 fechas), Rodrigo Bentancurt (4), Mathías Olivera (3), Ronald Araujo (3) y José María Giménez (3) sumado a los lesionados Nicolás De la Cruz y Giorgian De Arrascaeta, lo que llevó a una serie de empates sin goles frente a Paraguay y Venezuela.

La ácida crítica en Uruguay al desempeño de Marcelo Bielsa en la banca "charrúa"

Los empates causaron que Uruguay perdiera el segundo lugar en la tabla, cayendo al tercero, superado por Colombia. El portal Fútbol de Uruguay cuestionó la elección de Cristian Olivera como delantero: "Ante Venezuela actuó 45 minutos en esa posición y luego pasa a jugar como extremo por izquierda, la misma que desempeña en el otro partido que fue titular, ante Bolivia en el Centenario"

Bielsa admitió errores tras el partido con Venezuela, lamentando no haber mejorado la recuperación de balón."Hay veces que los jugadores, que son los que públicamente enfrentan la evaluación, no son responsables de los errores que cometemos los entrenadores. Entendí que si no robustecíamos aún más la recuperación de la pelota, nos iba a costar a mantener el arco en cero. Me dio mucha tristeza"

En Uruguay le ponen la vara alta a Marcelo Bielsa para los próximos duelos por Clasificatorias

Los medios uruguayos exigen mejor rendimiento, esperando que el regreso de jugadores clave como De la Cruz y Valverde impulse al equipo. "Bielsa deberá trabajar mucho para mejorar el rendimiento de una selección que parece no haber aprovechado el mes de trabajo conjunto que tuvo en la Copa América. De haberlo hecho el funcionamiento debería ser bastante superior al mostrado en la pasada doble fecha ya que la mayoría de quienes estuvieron en cancha trabajó con Bielsa en Estados Unidos"