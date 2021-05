Iker Casillas descartó recaída de su infarto: Se trató de un simple ataque de alergia

El ex capitán de Real Madrid y la selección española Iker Casillas descartó haber sufrido una recaída de un infarto sufrido hace dos años, luego de asistir a urgencias el pasado miércoles en su país, y aseguró que se debió a un problema de alergia.

En un comunicado, Casillas dejó en claro que "diversas revistas han difundido noticias de mi estado de salud, haciendo entrever que había sufrido una recaída sobre la enfermedad que superé, cuando se trató de un simple ataque de alergia".

Además, el ex Porto se mostró molesto por el exceso de interés de la prensa tras su quiebre con Sara Carbonero: "El acoso mediático al que estamos siendo sometidos tanto mi familia como yo personalmente, nos está generando un daño irreparable. Me gustaría recalcar que nuestra separación fue amistosa y en el comunicado que emitimos mi mujer y yo, pedimos respeto para ella, para mis hijos y para mí. Lamentablemente no se está produciendo, reflejándose en un acoso permanente".

El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 asustó al mundo del deporte en 2019 cuando sufrió un infarto, lo que aceleró su retiro de la actividad. El miércoles pasado la revista Hola! señaló que el español sufrió dolores en su pecho en un partido de pádel con amigos, lo que fue descartado por el propio otrora jugador.