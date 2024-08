Kylian Mbappé se va en picada contra el Paris Saint Germain y lo demanda por una millonaria cifra

Kylian Mbappé ha llevado su disputa con el París Saint Germain a instancias mayores. El francés exige el pago de una prima y tres meses de sueldo, acumulando cerca de 55 millones de euros. El conflicto se ha intensificado en las últimas semanas, con Mbappé buscando justicia tanto en Francia como en Europa.

El 8 de agosto, Mbappé presentó su reclamo ante la comisión jurídica de la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Según la normativa, los clubes deben transferir los salarios a más tardar el último día de cada mes. Al no cumplir, la comisión puede sancionar al PSG, prohibiéndole las contrataciones hasta resolver el no pago.

Luego, el 13 de agosto, Kylian envió un informe a la Federación Francesa de Fútbol solicitando que se notificara a la UEFA sobre el conflicto. La UEFA revisa si los clubes cumplen con sus obligaciones financieras para obtener licencias para competiciones europeas, como por ejemplo, la Champions League.

¿Cómo se empezó a gestar la batalla entre Kylian Mbappé y el París Saint Germain?

Todo el problema comenzó en el verano de 2023 cuando el delantero 'galo' comunicó al PSG su intención de no renovar el contrato, lo que desató rumores de su fichaje por el Real Madrid. Como reacción, el club francés excluyó a Mbappé de los entrenamientos habituales y lo relegó al grupo de jugadores en espera de salida.

El PSG no ha pagado parte de una prima y tres meses de salario, totalizando 55 millones de euros. El club argumenta que Mbappé debía renunciar a la prima si su salida no se concretaba con una transferencia de pago, algo que no ocurrió con el Real Madrid.