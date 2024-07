La DRÁSTICA decisión sobre el futuro de Thiago Alcántara

Thiago Alcantara, multicampeón con Barcelona, Bayern Múnich y Liverpool, se tomó una semana para decidir su futuro luego de finalizar contrato con el club inglés.

La información de este domingo 7 de julio es que el futbolista decidió, drasticamente, de dejar la actividad a los 33 años.

🚨 EXCLUSIVE: Thiago Alcantara has decided to retire from professional football.



Former Barça, Bayern, Liverpool and Spain player has made his decision.



Thiago’s passion and love for the game continues as he’s ready for new chapter in football after few months planning for it. pic.twitter.com/zR4Uvum1rH