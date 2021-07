Maxi López anunció su retiro del fútbol: Fue un viaje hermoso

El experimentado delantero argentino Maxi López anunció su retiro del fútbol con un emotivo mensaje que publicó en redes sociales.

"Gracias a todos por ayudarme a realizar mi sueño. Fue un hermoso viaje", escribió junto a un video que repasó su carrera como atacante.

López, de 37 años, jugó en River Plate, FC Barcelona, Mallorca, FC Moscú, Gremio, Catania, AC Milan, Sampdoria, Torino, Udinese, Vasco da Gama, FC Crotone y SS Samgenedettese.

Además, tuvo algunas presentaciones con las categorías menores de la selección argentina,

Gracias a todos por ayudarme a cumplir mi sueño. Fue un viaje hermoso…



Thank you all for helping me fulfill my dream. It was a beautiful journey!!! pic.twitter.com/MqTUcZZG5u