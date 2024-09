Se inició el juicio en contra del Manchester City donde arriesga severas sanciones en la Premier League

El Manchester City se enfrenta a un juicio por 115 presuntas infracciones financieras que podrían sacudir fuertemente a la Premier League. La sesión, que comenzó este lunes y se extenderá por unas 10 semanas, mantendrá en vilo a toda la comunidad de la Premier League.

Este lunes comenzó el juicio contra el City por 115 acusaciones de irregularidades financieras entre 2009 y 2018. La investigación de la Premier League duró cuatro años y ahora una comisión independiente analizará los cargos.

Las acusaciones incluyen la falta de transparencia en los ingresos de auspiciadores salarios de jugadores y cumplimiento de las normativas de juego limpio financiero. Las posibles sanciones van desde desde una multa a la pérdida de puntos y hasta incluso su expulsión de la Premier League.

Además de las infracciones financieras, el equipo de Pep Guardiola es criticado por no haber cooperado adecuadamente con la investigación. Los cargos apuntan a problemas graves en la gestión financiera del club.

