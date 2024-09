Severa sanción: Hincha es condenado a la cárcel por insultos racistas sobre Vinicius Junior

Un año de prisión y tres de prohibición de acceso a estadios en España: esta es la dura sentencia para el autor de los insultos racistas a Vinicius Junior y Samu Chukwueze en el estadio de Son Moix.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha dictado una condena tras los incidentes ocurridos el 5 y 18 de febrero de 2023. En esos partidos, el autor profirió insultos racistas que fueron denunciados por LaLiga, impulsando así una respuesta judicial.

Las penas impuestas para cada uno de los incidentes son de seis meses de prisión y 18 meses de prohibición de asistir a eventos de fútbol, sumando un total de un año tras la acumulación de ambas condenas. Esto se considera un avance en la lucha contra la discriminación en el deporte.

Vinicius y los insultos por ser negro:



💬 "El racismo verbal pasa no solo en España, también en todo el mundo".



💬 "Cada día que voy a casa me voy más triste. Nadie me está apoyando". pic.twitter.com/Y6oX2HwuD1