Fabián Estay reveló detalles del rumor sobre una supuesta relación con Iván Zamorano

El ex futbolista Fabián Estay reveló detalles sobre su relación de amistad con Iván Zamorano, habló acerca de los motivos para una discusión que tuvo con él mientras eran compañeros en América y también se refirió al rumor que hablaba de que ambos eran pareja.

El ex volante contó a Las Ultimas Noticias que el distanciamiento con el ex delantero se produjo cuando ambos estaban en el fútbol mexicano y a él lo enviaron a entrenar en un equipo filial, ante lo cual Iván "no dijo nada... y me dolió".

"Iván ni siquiera me invitó a su despedida del fútbol", recordó Estay, quien reveló que se reconciliaron gracias a un encuentro forzado que organizó Ricardo Abumohor: "Nos hizo hablar, nos dijimos de todo, de frente".

En ese sentido habló con respecto al rumor que decía que ellos eran pareja: "Eso nació tras el rompimiento de Iván con Kenita (Larraín). En un canal dieron a entender que la causa era que Iván era gay y que había tenido como parejas a Emilio Amavisca y a mí. Eso, claro, nunca fue verdad", expresó al diario.

Estay dijo que le criticó a Zamorano que nunca desmintiera el rumor, porque "quedó en estado de silencio tras cancelar su matrimonio y no atinó a desmentirlo".

Según el otrora seleccionado chileno, Zamorano "se preocupa que a sus hijos o esposa los molesten. Siempre dice que no vaya a lso programas, pero siempre digo que no se preocupe. Diré que si fuera gay me fijaría en alguien más bonito".