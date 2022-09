Herrera cargó contra los más experimentados de la U: No aportan nada, no ponen la cara

El ídolo de Universidad de Chile Johnny Herrera emprendió con todo contra los jugadores experimentados del elenco "azul", asegurando que no se hacen responsables del mal momento del equipo.

Herrera dijo en su rol como comentarista en TNT Sports: "Se dice que los jugadores quieren a (Sebastián) Miranda, pero qué pueden opinar si se han mandado puras cagadas. No aportan nada. Los grandes no aportan nada. Los vas a entrevistar y no aparece ninguno, porque no ponen la cara".

"Qué espera la dirigencia de la U para ponerse los pantalones como corresponde y llevar a un tipo que sea un líder innato y que tuviera trayectoria en el club. Estás perdiendo tiempo. El que sea Ronald (Fuentes), Vitamina (Pablo Sánchez), el que sea porque estás perdiendo tiempo", añadió.

"Por último, (Luis) Musrri, Ronald, cualquier tipo, se pueden 'pasar por la raja' a los que se creen que tienen jineta y están remando al revés filtrando cosas. Entonces tiene que ser de esa forma o el equipo va a descender. Miranda, yo entiendo que tampoco quiere dirigir en Primera, tiene un proyecto en cadetes, pero que ayude. También lo puede hacer (Esteban) Valencia o (Cristián) Romero, pero no es la solución. La U con Romero terminó a cinco minutos de descender porque (Michael) Clark no quiso llevar al Flaco Leiva, él no quiso".

"No conozco a Miranda, hay muchos dichos, dimes y diretes, que lo eligieron casi que los jugadores. Se especula que la gente del rancho de (Fernando) Felicevich lo eligió a Miranda. Especulaciones. Se tendrá que poner los pantalones el presidente y cortarla, porque hasta el momento son puras cagadas las que se han pegado", cerró.