Periodista argentino disparó contra Herrera y repasó a Vidal y Medel

Pablo Carrozza, polémico periodista argentino, disparó con todo contra el portero nacional Johnny Herrera, por sus críticas contra Lionel Messi y el fútbol argentino, y repasó a los referentes de la selección chilena Gary Medel y Arturo Vidal, recordando hechos extrafutbolísticos que involucran a ambos.

Carrozza, en conversación con el diario La Cuarta, sostuvo que el portero de Universidad de Chile "es un don nadie que se quiso hacer famoso en la Argentina y lo logró hablando tonterías", agregando que "lo tuve que googlear y más que una trayectoria, tiene un prontuario".

Además, el profesional no se quedó ahí y disparó contra Vidal y Medel, señalando que "no me sorprende de los jugadores chilenos: Gary Medel estuvo involucrado en un hecho con una chica que cayó de su departamento y Arturo Vidal chocó alcoholizado en su Ferrari".

Finalmente, volvió a poner el foco sobre el golero, a quien le mandó el recado: "Herrera le debería agradecer a los argentinos. Bielsa inventó el fútbol chileno".

Cabe destacar que, hace unos días, el comunicador también había cuestionado a Herrera en Twitter, aunque con fuertes palabras sobre su vida personal, tratándolo de "borracho" y "asesino".

Herrera sostuvo hace unos días en CDF que "hay que ser muy caradura para reclamar ahora por los arbitrajes. (Los argentinos) Tienen dos copas del mundo: una en dictadura y otra con un gol con la mano. Ahora te tocó perder y calladito nomás".