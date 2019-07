Se intensificó polémica en Argentina por comentarios de Johnny Herrera sobre reclamos de Messi

Una polémica se generó en Argentina por los comentarios del portero chileno Johnny Herrera sobre los reclamos de Lionel Messi a la Conmebol luego de finalizar terceros en la Copa América.

El meta de Universidad de Chile afirmó a comienzos de esta semana en el CDF que "hay que ser muy caradura para reclamar ahora por los arbitrajes. (Los argentinos) Tienen dos copas del mundo: una en dictadura y otra con un gol con la mano. Ahora te tocó perder y calladito nomás".

Los dichos del guardavallas fueron recogidos por diversos medios trasandinos, generando molestia en los hinchas de la "albiceleste".

De hecho, Herrera en Twitter llegó a ser trending topic este miércoles en Argentina por sus palabras.

El diario deportivo Olé aseguró que "el arquero chileno Johnny Herrera, que fue parte del bicampeonato de América aunque sin disputar minutos, disparó sin filtro por los reclamos ante los malos arbitrajes que perjudicaron a la Selección Argentina en la Copa América".

Por su parte, TyC Sports publicó que "Johnny Herrera, bicampeón de América e histórico de la Selección de Chile, le pegó a Messi por sus críticas a los árbitros y a la Conmebol en la Copa América de Brasil".

Revisa las reacciones de los hinchas argentinos tras los dichos de Herrera:

Acabo de hablar con el entorno de Messi y me dicen que esta noche no va a poder dormir porque salió a pegarle un tal Johnny Herrera, un arquero chileno de quien lo único que sabemos es que no se tira a las puntas para no lastimarse los codos con la cordillera.