Centurión contó que Sampaoli le pidió que hiciera el "papel de Alexis Sánchez" en Argentina

El delantero argentino Ricardo Centurión se ilusionó con un posible regreso a Racing en el caso que Jorge Sampaoli asuma la dirección técnica del club y reveló un episodio vivido entre ambos antes que el entrenador lo dejara fuera del Mundial de Rusia 2018 con la selección trasandina.

Según contó el jugador, "cuando él llegó a la selección, yo estaba en Boca y nos reunimos en el hotel Madero. Me dijo que le gustaba cómo jugaba para que hiciera el papel de Alexis Sánchez, que él lo había tenido en Chile".

"Después no fui al Mundial, pero quedó la mejor impresión. Me impresionó lo mucho que sabe de fútbol", agregó Centurión a Fox Sports.

El futbolista contó que no está entre sus planes regresar a México, donde estuvo en San Luis de Potosí, porque "no me adapté a la altura", y además espera un llamando "desde afuera".

Centurión dejó Racing por una mala relación con el técnico Eduardo Coudet, quien confirmó su próxima salida del club.

Revisa algunas de las declaraciones del artillero:

"DE RACING NO ME LLAMÓ NADIE, LA IDEA ES SEGUIR JUGANDO AFUERA"#90MinutosFOX | Ricardo Centurión dialogó en exclusiva con el @PolloVignolo y todo el equipo. pic.twitter.com/7vnyWN3C58 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 26, 2019