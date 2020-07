Ex jugador de la U se descargó contra Sampaoli: Te explota y si no sirves, te reemplaza

El ex delantero de Universidad de Chile y de varios otros clubes Emilio Hernández recordó su relación con el técnico Jorge Sampaoli, a quien acusó de "basurearlo".

Fue en 2012, cuando tras su paso por Argentinos Juniors, el jugador volvió a la U, pero terminó peleado con el otrora entrenador de la selección chilena.

"Yo cuando le hice un gol a la U con Unión Española se lo dediqué a Jorge Sampaoli y no a la gente, y se lo dije a él en la cara, la gente se lo tomó mal pero no fue contra ellos", reconoció en diálogo con ESPN.

"En lo personal, a mí no me entregó nada. Yo venía de la escuela de Bielsa y no entiendo por qué los comparan, no tienen nada que ver, Sampaoli te explota y si no sirves, te reemplaza por otro jugador", añadió.

"Su trato no me gustó para nada y como dije es uno de los peores técnicos, a mí no me dejó nada", complementó.