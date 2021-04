Jorge Sampaoli recurrió a Nietzsche para explicar su excesiva movilidad al momento de dirigir

La extrovertida personalidad de Jorge Sampaoli al entrenar a sus equipos es conocida por buena parte de los lugares en que ha trabajado. Actualmente en Olympique de Marsella el caso no ha sido distinto, y por ello el casildense debió explicar el por qué no le gusta dirigir sentado desde la banca.

En conferencia de prensa, el ex DT de la selección chilena dio detalles de su excesiva movilidad al momento de dar instrucciones al borde del terreno de juego.

"Lo hago desde siempre. Pienso en movimiento, es personal. Y hoy ven una versión muy tranquila de lo que he sido en el pasado. No pienso que sea posible corregirlo ahora", comenzó diciendo el casildense.

Incluso, apuntó que: "Me implico mucho. Y analizo mejor caminando. ¡Como Nietzsche!". Esto, debido a la conocida frase del filósofo alemán que reza: "Solo los pensamientos que vienen caminando valen algo".

Respecto a su adaptación en Marsella a casi un mes de su llegada, comentó que: "Es un proyecto del presente. No me interesa que se me recuerde, quiero ayudar a enderezar una situación difícil y a devolver la alegría y la esperanza a los aficionados. Estoy totalmente dedicado a eso".