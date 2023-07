Pedro: Alguien que se cree con derecho a agredir a otro no merece el respeto de nadie

El delantero brasileño Pedro hizo sus descargos tras ser golpeado por el preparador físico de Flamengo, Pablo Hernández, después de la victoria por 1-2 contra Atlético Mineiro de Eduardo Vargas en Belo Horizonte.

Grave incidente en Flamengo: PF de Sampaoli golpeó en la cara al delantero Pedro

El atacante lamentó en redes sociales la acción del asesor de Jorge Sampaoli: "Lo que pasó hoy fue más grave que lo puede pasar dentro de las cuatro líneas. Cobardemente, sin motivo e inexplicamente fui atacado, golpeado en la cara por Pablo Fernández miembro del cuerpo técnico de Sampaoli".

"La cobardía física se antepuso a la cobardía psicológica que he sufrido en las últimas semanas. Alguien que se cree con derecho a agredir a otro no merece el respeto de nadie. He pasado por muchas pruebas aquí en Flamengo, pero nada se compara a la cobardía sufrida hoy", cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Guilherme (@pedroguilherme)

Hernández debió ir a una comisaría a declarar tras lo sucedido, siendo denunciado por Pedro.

Preparador físico de Flamengo fue llevado a una comisaría tras agredir al futbolista Pedro

Además, la prensa brasileña sostuvo que el plantel del "Fla" quiere la salida de Sampaoli del club por la forma en que reaccionó ante el suceso.