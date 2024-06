"¡Basta de tanta mentira!": Jorge Valdivia desmintió infidelidad a Maite Orsini

Jorge Valdivia volvió a verse envuelto en una situación bastante mediática sobre su relación con la diputada Maite Orsini, donde se le acusó de cometer una infidelidad con una reconocida escort nacional e influencer, Nathy Chilena.

La mencionada Nathy Chilena hace algunos días aseguró que tuvo un encuentro íntimo con el 'Mago', el cual se extendió por largas horas y que incluso habría incluido el consumo de drogas.

Ante aquella versión de la involucrada, Valdivia usó sus redes sociales este martes para defenderse de la acusación y desmentir todo lo señalado, emitiendo un enérgico texto en el que manifestó su postura.

La versión de Jorge Valdivia por supuesta infidelidad

En su cuenta de X, el otrora mundialista con la selección chilena publicó que: "¡Ya basta de tanto circo, me cansé de tanta mentira! Hasta cuándo los matinales, portales y medios de farándula dan espacio y se hacen cómplices de una versión de Nathy Chilena donde ella afirma, sin prueba alguna, haber estado conmigo".

"Lo desmentí claramente y no se ha presentado prueba alguna, porque no existe. Pero aún así el tema sigue, pese al evidente daño a mi honra, a mi familia, y a mi trabajo", añadió el retirado jugador.

Además, Valdivia apuntó que: "He mantenido silencio por amor y respeto a mis hijos. He estado muy afectado por esto y la fuerza me la han dado mi familia y amigos. Puedo entender el trabajo de ciertos reporteros pero no la irresponsabilidad de publicar sin chequear información ni medir consecuencias.

Jamás le he sido infiel a Maite (Orsini) y por ello invito a la persona que me acusa a que muestre las pruebas que ha dicho tener".