Jorge Valdivia llama a la calma con la salida de Palacios de la Selección y no cree que diera una falsa excusa

La noticia proveniente de la Selección Chilena dando a conocer que el enganche de Colo Colo, Carlos Palacios, fue liberado generó múltiples reacciones, incluso aquellas que no dan crédito a las razones familiares que se esgrimieron para que no siguiera en la Roja, y sobre lo cual habló el exmediocampista Jorge Valdivia.

Las suspicacias nacen porque según fuentes de la Anfp el jugador al ser liberado sí podría actuar en el partido pendiente que Colo Colo tiene contra Huachipato este domingo en Talcahuano. Pero Arturo Vidal salió a defenderlo y darle su apoyo, en cuanto a que aquellos que hablan lo hacen sin conocimiento de lo que afecta a Palacios.

El Mago Valdivia se refirió a la salida de Palacios de la Roja

En conversación con TVN y TNT Sports, Jorge Valdivia planteó que los temas que adujo Carlos Palacios son delicados: “si él se excusó con problemas familiares, me imagino que no tenemos por qué no creerle. No creo que alguien juegue con un tema familiar para salir de la Selección”.

Valdivia está consciente que por la forma en que fue liberado, y donde no se ahondó en detalles más específicos, hicieron posible las elucubraciones al respecto: “es difícil no interpretar, da cabida para eso. No me atrevería a especular que no quiso viajar por lo que habló antes de integrarse a la Selección”, remató el Campeón de América.