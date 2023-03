Familia aclaró la supuesta desaparición de Brian Fernández y dio detalles de su salud

Tras la preocupación en Argentina por la aparición de un auto abandonado vinculado al volante Brian Fernández, exUnión La Calera, y una supuesta desaparición, su familia descartó aquella hipótesis y esclareció la actualidad del "10".

De acuerdo con el círculo cercano del deportista, actualmente en Colón de Santa Fe, lo que ocurrió fue que su paradero simplemente no se hizo público tras ser castigado por el DT Nestor Gorosito por faltar a dos prácticas.

El mediapunta estaba durmiendo en casa de un tío cuando el vehículo BMW que conducía fue encontrado una calle, asaltado y con una rueda faltante. Sin embargo, Fernández no era dueño del coche y solo lo usaba para movilizarse, pues en realidad este pertenece a una mujer.

"Brian se encuentra bien, con el grupo de profesionales que están al tanto de su situación. El auto no estaba abandonado, estaba ahí. Él lo estaba usando, pero no es suyo. Se quedó sin nafta (gasolina), quedó ahí varado y no lo queríamos poner en condiciones para que no lo siga usando", explicó un conocido de Brian en conversación con el diario trasandino Clarín.

"Lo veníamos controlando y a la madrugada la gente le robó todo y lo destrozó. Es muy largo de explicar y difícil de entender, pero está bien y tiene un grupo de profesionales con él que está a disposición de nosotros", agregó.

Fernández añadió un nuevo escándalo a su carrera, truncada por problemas personales y adicciones al alcohol y drogas, junto a desequilibrios psicológicos que no le han permitido rendir con regularidad, pese a sus buenas condiciones con el balón.