El Juego de las Estrellas organizado por Zico rindió homenaje a Pelé en Brasil

El tradicional Juego de las Estrellas de Brasil, partido de beneficencia organizado todo fin de año por el legendario Zico y en el que participaron estrellas activas y retiradas del fútbol, rindió este miércoles un sentido homenaje a Pelé, quien se encuentra hospitalizado desde hace casi un mes.

Un "Pelé eterno" se vio estampado en las camisetas que los jugadores usaron al entrar a la cancha en el icónico estadio Maracaná, que estaba a reventar en Río de Janeiro.

En su decimoctava edición, el evento reunió a leyendas como al exportero Carlos Germano, el uruguayo Diego Lugano, el mundialista Mauro Silva, el serbio Dejan Petkovic y el exgoleador Jardel.

Show do Diogo Nogueira um pouco antes da bola rolar no Jogo das Estrelas. O cantor ficou rodando uma camisa do Flamengo no palco. #trmaraca pic.twitter.com/nS8i3GXpfi