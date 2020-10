Santos suspendió el fichaje de Robinho tras presiones por su condena en Italia

Santos de Brasil informó este viernes su decisión de suspender el fichaje del delantero Robinho, debido a las presiones de algunos patrocinadores del club debido a la condena por violencia sexual que carga el jugador en Italia.

A través de sus redes sociales, el elenco "Peixe" comunicó: "Santos y Robinho informan que, de común acuerdo, resolvieron suspender la validez del contrato firmado el día 10 de octubre para que el jugador pueda concentrarse exclusivamente en su defensa en el proceso que transcurre en Italia".

Robinho carga con la condena desde el año 2017, acusado de abusar sexualmente junto a unos amigos de una joven el año 2013, cuando se encontraba en las filas de AC Milan.

NOTA À IMPRENSA



O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália.