Thiago Silva llegó a Brasil explicando por qué su familia vivirá en Europa

La tarde de este viernes 7 de junio, Thiago Silva tuvo su presentación oficial con Fluminense, luego de 15 años en el fútbol europeo.

Al llegar, lo esperaron miles de hinchas del 'Flu', ansiosos por conocer sus impresiones, pero un detalle llamó la atención de la prensa y los asistentes:

"Es difícil. No es una situación fácil y eso muestra mi amor y cariño por Fluminense. Solo el amor puede lograr algo así", fue parte de lo que dijo.

Detallando sobre la misma línea, añadió que la preparación en soledad, lo mantendrá concentrado. "No vine a perder el tiempo. Si viniera a pasear, termino mi carrera y me quedo a vivir en Londres, donde se quedará mi familia. Si viniera de paseo, iría a cualquier lado, menos aquí donde quiero competir al máximo. No vine de paseo", agregó.