Aston Villa marcó el gran batacazo de la jornada en la UEFA Champions League

Aston Villa marcó este miércoles la gran sorpresa en la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, celebrando una valiosa victoria ante uno de los siempre candidatos al título en el certamen europeo.

El elenco inglés impuso la localía en el Villa Park y derrotó con un luchado 1-0 a Bayern Munich, en uno de los batacazos que ya se da en este inicio del torneo.

Si bien Aston Villa ya había conseguido un categórico triunfo en su estreno en esta Champions, en la previa nada aseguraba que lograrían imponerse al cuadro bávaro, que en su respectivo debut había dado una cátedra y metió miedo a todos al golear por 9-2 a Dinamo Zagreb.

This is Aston Villa Football Club. pic.twitter.com/bSyeMNkJs7

El partido de Aston Villa fue planteado a la perfección por el técnico español Unai Emery. Conociendo el poderío ofensivo y la calidad de su rival, supieron defender con solidez y ser efectivos en los momentos precisos, lo que se reflejó en los 90' minutos.

Y es que el conjunto Villano resistió a todos los ataques posibles de Bayern, que intentó constantemente a través de Harry Kane o Michael Olise. Pero, los locales ya advertían a los 22' de la primera mitad cuando les fue anulado un gol del defensor Pau Torres.

La segunda mitad mantuvo el mismo trámite con los dirigidos por Vincent Kompany manteniendo el protagonismo en las ocasiones de peligro y los de Emery aguardando por la oportunidad precisa para definir el resultado a su favor, lo cual consiguieron a los 79' del complemento a través del colombiano Jhon Durán, quien vio adelantado a Manuel Neuer y definió con un zurdazo preciso para mandar el balón al fondo del arco rival y sentenciar así el marcador.

Jhon Duran! What a goal and listen to that noise - it’s a Unai Emery masterclass 😍 #AVFC pic.twitter.com/gFnh91WonK