¿Qué te pasó Pep? Guardiola apareció rasguñado en el partido de la Champions

Los momentos que vive el Manchester City de Pep Guardiola son especialmente complejos, ya que en algo inédito en la historia del exitoso entrenador acumula seis partidos sin conocer la victoria, y lo vivido en la jornada de este martes 26 de noviembre en la Champions League fue aún más sorpresivo.

El conjunto inglés ganaba por 3-0 al Feyenoord, pero el pleito finalizó igualado 3-3, y se añadió a las cinco derrotas consecutivas que registraba el elenco Sky Blue, que generan una mini crisis, justo cuando hace una semana se había anunciado la extensión de contrato del adiestrador catalán hasta el 2027.

We are absolutely delighted to announce that @PepTeam has signed a contract extension 🙌



ℹ️ https://t.co/CpapgHil5f pic.twitter.com/Ue1md3f12A