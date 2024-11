Si quieren a Guardiola tiene que esperar un largo tiempo: Pep renovó con Manchester City

El interés por Pep Guardiola se ha manifestado desde distintas latitudes, incluso sonó la Selección de Brasil como un eventual destino, pero el Manchester City siempre ha expresado el deseo de retenerlo por un largo tiempo al frente de su escuadra.

El adiestrador catalán reemplazó en el banco del equipo de los “ciudadanos” a Manuel Pellegrini, y en su estancia en la ciudad de Manchester ha conquistado 18 títulos con los celestes, seis de ellos la Premier League, además de una Champions, lo que lo convierte en el entrenador más exitoso de la historia del club.

En el curso de esta semana surgió la información en la prensa inglesa que el exentrenador del Barcelona y Bayern de Múnich extendería su vínculo con el elenco británico, lo cual definitivamente se concretó este jueves 21 de noviembre, frente a lo que Guardiola se manifestó muy contento: “el Manchester City significa mucho para mí. Esta es mi novena temporada aquí; hemos vivido momentos increíbles juntos. Tengo un sentimiento muy especial por este club de fútbol. Por eso estoy tan feliz de quedarme dos temporadas más”.

De esta forma, Guardiola tiene una ligazón con el elenco inglés hasta junio del 2027, lo que significaría, de cumplir su contrato, que estaría once temporadas al mando del equipo más ganador de la última década en la Premier League.

