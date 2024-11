Pep Guardiola ya definió su futuro y dónde dirigirá los próximos años

El Manchester City cerró el ciclo de Manuel Pellegrini como entrenador de su primer equipo y llevó a Josep Guardiola, con la misión no sólo de volver a ganar la Premier League, también le puso como objetivo alcanzar la Champions, lo cual logró el 2023.

El contrato de Pep finaliza a mitad del año 2025, e incluso se le ha vinculado a selecciones como la de Brasil para seguir su carrera una vez que finalice el vínculo con los ciudadanos.

La prensa británica, especialmente el medio The Athletic, replicado en España asegura que entrenador multicampeón seguirá al frente del Manchester City por una temporada más, hasta el término del 2026, e incluso el acuerdo lo pueda hacer extensible por un período más, vale decir, hasta el 2027, por lo que todos los interesados en contar con el exadiestrador de Lionel Messi deberán seguir esperando largo tiempo.

🚨🔵 Pep Guardiola has agreed to stay at Manchester City for one more season!



New contract to be valid until June 2026, as @SamLee reports — with an option to extend until June 2027.



As revealed in October, City was always confident to keep Pep — never spoke to other coaches. pic.twitter.com/b0Rw4lrhb8