Es oficial: Duelo de U de Chile vs Independiente fue CANCELADO por graves incidentes

Universidad de Chile acariciaba los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en Avellaneda. El empate 1-1 frente a Independiente le daba la clasificación en cancha, pero todo se derrumbó cuando la violencia en las tribunas obligó a detener el partido.

Tras más de una hora de incertidumbre, la Conmebol tomó la decisión más dura: cancelar el encuentro por falta de garantías de seguridad. Ahora, la U no solo dejó escapar una clasificación histórica, sino que además queda expuesta a sanciones que podrían dejarla fuera del torneo.

📌 La decisión oficial de Conmebol: partido cancelado Independiente vs la U de Chile

La Confederación Sudamericana de Fútbol informó a las 23:09 horas que el Independiente vs Universidad de Chile quedaba cancelado, puesto que no existían las garantías mínimas de seguridad para continuar.

Este escenario trae a la memoria lo ocurrido en abril con el Colo Colo vs Fortaleza, también cancelado por incidentes en el Monumental y que terminó con derrota por secretaría para los albos.

Partido cancelado entre Independiente y Universidad de Chile. pic.twitter.com/hXB1PCPuoe — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 21, 2025

"La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado.

Así mismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones.



Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol", publicó el ente rector en sus canales oficiales.

⚽ ¿Cómo estaba el Independiente vs U de Chile antes de la cancelación?

La U comenzó pegando fuerte en Avellaneda gracias a un golazo de Lucas Assadi, que aumentaba la ventaja obtenida en la ida. Sin embargo, el Rojo reaccionó con el tanto de Santiago Montiel y el marcador quedó 1-1. Ese resultado mantenía a los azules con un global de 2-1 y la clasificación asegurada.

Todo parecía encaminado a un cierre de infarto, pero la violencia desde las tribunas terminó apagando la ilusión deportiva.

😡 Incidentes que desataron el escándalo

El ambiente se descontroló cuando hinchas de Universidad de Chile, ubicados en la bandeja superior sur, comenzaron a lanzar proyectiles de todo tipo hacia la parcialidad local: piedras, butacas, fierros e incluso fragmentos de inodoros arrancados de los baños del estadio.

La reacción de los barristas de Independiente no tardó en llegar y lo que comenzó como una riña terminó transformándose en una verdadera batalla campal dentro y fuera del recinto. Hubo hinchas heridos, algunos debieron ingresar al campo para ser atendidos, mientras que los jugadores corrieron a los camarines en busca de resguardo. El duelo jamás se reanudó.

🚨 ¿Qué sanciones arriesga la U de Chile?

De acuerdo a las bases de la Sudamericana, Conmebol suele considerar responsable directo al club cuyos hinchas generan incidentes que terminan en suspensión o cancelación de un partido. En ese marco, la U de Chile podría recibir un castigo ejemplar:

Derrota 3-0 por secretaría, con clasificación automática para Independiente.

Multa económica superior a los 100 mil dólares.

Prohibición de hinchas visitantes en futuros partidos internacionales.

Eventual cierre parcial o total del Estadio Nacional para próximas competiciones Conmebol.

El caso será analizado en los próximos días, pero el precedente juega fuerte en contra del club azul.

⚡ Antecedente inmediato: Colo Colo vs Fortaleza

Lo ocurrido en Avellaneda no es un hecho aislado. En abril, el duelo entre Colo Colo y Fortaleza en Copa Libertadores también fue cancelado por incidentes en el Monumental, en medio de la tragedia que dejó dos hinchas fallecidos.

La sanción fue durísima: derrota por secretaría 3-0, multa de 80 mil dólares y cinco partidos sin público en competencias internacionales. Hoy, Universidad de Chile podría enfrentar un fallo de similares proporciones.

¿Qué pasa con la clasificación de la U de Chile?

En cancha ganaba la serie 2-1, pero si Conmebol aplica derrota por secretaría, será Independiente quien avance a cuartos de final.

El escándalo en Avellaneda dejó la clasificación azul en suspenso. ¿Se despide la U en el escritorio?