Representante de figura de U de Chile aparece tras ser detenido en Argentina y envía emotivo mensaje

Continúan las repercusiones tras los incidentes en el estadio Libertadores de América. Además de los graves disturbios que obligaron a suspender el partido entre Independiente y Universidad de Chile, en las últimas horas se sumó un caso que generó profunda preocupación en el fútbol chileno: la desaparición del representante Gabriel Silva Riesco.

El agente fue detenido por la policía argentina cuando abandonaba el recinto en medio de los hechos de violencia, sin embargo, la Asociación de Agentes del Fútbol Chileno (AFUCH) denunció públicamente que no han tenido noticias sobre su paradero tras el encuentro válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

🚨 ¿Quién es Gabriel Silva Riesco y por qué estaba en Argentina?

Gabriel Silva Riesco es un abogado y representante de futbolistas reconocido por FIFA que fue detenido durante los incidentes en Avellaneda. Viajó a Buenos Aires a presenciar el encuentro, pero fue capturado por la policía en medio del caos en la salida del estadio Libertadores de América.

Silva trabaja en las agencias Solo Cracks e Ikons Agency, las cuales tienen entre sus representados a figuras como Fabián Hormazábal, Christiane Endler, Tomás Roco, Javiera Toro, Antonia Canales, Cristóbal Muñoz, entre otros.

📞 AFUCH manifestó su preocupación por Gabriel Silva Riesco

A través de un comunicado, la Asociación de Agentes del Fútbol Chileno (AFUCH), manifestó su desazón por lo ocurrido en Argentina, al mismo tiempo que expresó su preocupación por su asociado.

"Expresamos nuestra mayor preocupación ante el desconocido paradero de uno de nuestros asociados, quien se encontraba presenciando el duelo entre Independiente y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América", comenzó diciendo el escrito.

"Esperamos que esta situación se pueda subsanar a la brevedad y que nuestro asociado pueda estar pronto en Chile, sano y salvo", agregó.

🙏 El mensaje de Gabriel Silva Riesco

Afortunadamente, y para tranquilidad de su familia, Gabriel Silva fue captado mientras la policía trasladaba a un grupo de detenidos a otra comisaría. Allí, el agente logró enviar un mensaje a sus más cercanos.

"Me liberan mañana, avísale a mi papá que estoy bien", fueron las palabras del representante de Fabián Hormazábal.

